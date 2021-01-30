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’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar verdi

’nın ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkilerken, ilçenin sembollerinden olan ve yaklaşık 5 asırlık çınar ağacı da zarar gördü. Fırtınanın asırlık çınar ağacına zarar verdiğini gören mahalle sakinleri ise büyük üzüntü yaşadı.

Manisa’da fırtına 430 yıllık çınar ağacına zarar verdi
İHA

30.01.2021, 19:32

Salihli'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış ve fırtına ilçede etkili olurken, bazı ağaçları devirirken Barış Mahallesi Tirebolu mevkiinde bulunan ve Salihli Belediyesi tarafından koruma altına alınan yaklaşık 430 yıllık çınar ağacına zarar verdi.

Çınar ağacının devrilen dalı elektrik tellerini koparırken, mahalleyi ise elektriksiz bıraktı. Devrilme anında ağacın altında kimsenin bulunmaması olası bir faciayı önledi. Ekiplerin yaptığı çalışmanın ardından mahalleye elektrik verildi.



"ÇOK ÜZGÜNÜZ"
Mahalle sakinlerinden Mehmet Ali Kandemir, "Mahallemizin 430 yıllık ulu çınarı fırtınadan dolayı devrildi. Çok üzgünüz" derken, Görkem Kandemir ise, "Mahallemizin ve Salihli'nin ulu çınarı yıkıldığı için çok üzgünüz" dedi. Batuhan Keskin ise sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtınadan dolayı asırlık çınarın büyük bir gürültü ile devrildiğini ve çok korktuklarını söyledi. Keskin, asırlık çınarın zarar görmesinden büyük üzüntü duyduklarını belirtti.

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