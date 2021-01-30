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Haberler Manisa Manisa'da ilginç hırsızlık! Sular bir türlü gelmeyince...

'da ilginç hırsızlık! Sular bir türlü gelmeyince...

'nın ilçesinden iki apartmandaki 10 dairenin su sayacı çalındı. Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Manisa'da ilginç hırsızlık! Sular bir türlü gelmeyince...
AA

30.01.2021, 08:55

Turgutlu'nun Selvilitepe Mahallesi'nde sularının akmadığını ve su sayaçlarının çalındığını fark eden apartman sakinleri, durumu polise bildirdi.

Polis, su sayaçlarını çalan kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Apartman sakinlerinden Zülfikar Gözegir, AA muhabirine, evlerinde suların akmadığını gördüklerinde su kesintisi yaşandığını düşündüklerini belirterek "Sular gelir diyerek birkaç saat bekledik. Daha sonra su saatlerini kontrol ettiğimizde kendi dairemle birlikte su saatlerinin olmadığını gördüm. Durumu Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresine bildirdik. Onlar da su kesintisi ya da kendilerinin su saatleriyle ilgili bir çalışmalarının olmadığını, bir hırsızlık olayı olabileceğini söylediler. Biz de durumu polis ekiplerine bildirdik." dedi.

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