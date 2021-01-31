Kamyonet kanala uçtu: 1 ölü, 1 yaralı

Manisa'nın Salihli ilçesinde yağmur suyu tahliye kanalına düşerek sürüklenen kamyonetin sürücüsü Sami Yüksel (70) olay yerinde öldü, ağır yaralanan Safiye Özkol (72) hastaneye kaldırıldı.

KÖPRÜYE ÇARPARAK DURDU

İzmir'den Salihli yönüne giden Sami Yüksel, kullandığı kamyonetin direksiyon hakimiyetini kaybedince, yağmur suyu tahliye kanalına uçtu. Kanalda sürüklenen kamyonet, yolun yanındaki köprüye çarparak durabildi. Kazada Sami Yüksel yaşamını yitirirken, yanında bulunan Safiye Özkol ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin, sıkıştığı yerden çıkarttıkları Özkol, ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırı

lıp, tedaviye alındı. Özkol'un sağlık durumunun ağır olduğu bildirildi. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

EMRE SAÇLI