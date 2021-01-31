Manisa'nın Ahmetli ilçesinde 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi Akçeşme mevkiinde alacak verecek meselesi yüzünden olduğu iddia edilen olayda, 4 kişi başlarından vurularak öldürüldü.
Olayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.
Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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