  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

'da sağanak, su baskınlarına neden oldu

'da dün öğle saatlerinde etkisini artıran sağanak yağışın ardından, iki kırsal mahalle yolu ulaşıma kapanırken, MASKİ ekiplerin müdahalesinin ardından mahallelere ulaşım tekrardan sağlandı. Öte yandan, cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken bir bağ evinde mahsur kalan aile iş makineleri yardımıyla kurtarıldı.

Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu
DHA

31.01.2021, 08:52

Manisa'da dün öğle saatlerinde etkisini arttıran sağanak yağış, Yunusemre ilçesinin Yuntdağ bölgesinde etkili oldu. Bağyolu göletinin taşması sonrası Bağyolu ile Avdal mahalleleri yolu ulaşıma kapandı. Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğü Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı ekipleri ulaşıma kapanan yolu açmak için seferber oldu.

İş makineleri yardımıyla mahalle yolları tekrar ulaşıma açıldı. Ayrıca Osmancalı Mahallesi'nde bağ evinde mahsur kalan bir aile kepçe yardımıyla kurtarıldı. İlçede su basan iki çiftliğe de müdahale edildi.

Yunusemre ilçesinin yanı sıra Şehzadeler ilçesinde bulunan derelere iş makineleri ile müdahale edilerek su taşkınları engellendi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da sağanak, su baskınlarına neden oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.