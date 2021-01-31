  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

'da çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

'nın ilçesinde 10 evden çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Manisa'da su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı
AA

31.01.2021, 18:54

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 apartmandaki 10 evden su sayaçlarının çalınmasının ardından bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.

Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda T.D. (17) ve E.D'yi (15) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.