İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, kentte 2 apartmandaki 10 evden su sayaçlarının çalınmasının ardından bölgedeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasının kayıtlarını inceledi.
Şüphelileri belirleyen ekipler, düzenledikleri operasyonda T.D. (17) ve E.D'yi (15) gözaltına aldı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.
Adliye önünde kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına küfür ve hakaret eden şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Manisa'da su sayacı çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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