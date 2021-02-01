Bir araba dört ceset!

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli mahallesinde yaşanan korkunç olay, bir çiftçinin farları yanık halde duran bir otomobilin yanında 4 ceset görmesi sonucu ortaya çıktı. Akçeşme mevkisindeki tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında duran beyaz aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya bildirdi.

HİÇBİRİ SAĞ KALMAMIŞTI

Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 ekipleri yönlendirildi. Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

TÜFEK ZENGİN'İN BABASININ

Gençlerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, hiçbirinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, içlerinden sadece Muharrem Zengin'in ise boynunun kırılarak öldürülmüş olduğu belirlendi. Olayda kullanılan tüfeğin ise, boynu kırılmış halde bulunan Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.



ASKER UĞURLAMASINA GELMİŞLER

ALAŞEHİR'DEN asker uğurlamasına Ahmetli ilçesine gelen Serkan Zangal (23), kardeşi Ümit Zangal (20) ve Neşet Dalgın (24), burada Muharrem Zengin (22) adlı arkadaşlarıyla buluştuğu öğrenildi. 4 arkadaşın uğurlamanın ardından hep birlikte otomobille köyün dışında bulunan zeytinlik alana geldiği düşünülüyor. Olay yerinde incelemesini tamamlayan jandarma ekipleri, gençlerden birinin tüfekle diğerlerini vurmuş olabileceği veya olası bir katil veya katillerin cinayetlerin ardından kayıplara karışmış olabileceği ihtimali üzerinde duruyor.

KESİN sonuca delillerin incelenmesinin ve Adli Tıp raporunun ardından ulaşılacağı tahmin ediliyor.



Serkan ÖZCAN / İlker UYAR