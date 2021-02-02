Manisa'da 4 gencin ölümündeki kahreden detay ortaya çıktı!

Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı kırsal Kestelli Mahallesi'nde geçtiğimiz Pazar günü akşam saatlerinde Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, Serkan Zangal (23), Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin'in (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak öldürülmüş halde bulundu.



Jandarma ekiplerinin araştırmasına göre gençler, Amasya'ya askere gidecek bir arkadaşları için, Cumartesi günü, kalabalık bir grup halinde, Muharrem Zengin'in zeytin tüccarı olan babası Suat Zengin'e (47) ait bağ evinde toplanarak eğlence düzenledi.





Pazar günü bir kısmı ayrılırken Alaşehir'den gelen Neşet Dalgın, Serkan Zangal ve Ümit Zangal, 1 Şubat'ta dünyaya gelen Dalgın'ın doğum gününü kutlamak için, Muharrem Zengin'e misafir olarak kaldı. Ancak Pazar günü, Ümit Zangal henüz belirlenemeyen bir nedenle boynu kırılarak öldü.

Cesedi otomobile koyan 3 arkadaşı, bağ evinde bulunan Suat Zengin'e ait ruhsatsız av tüfeğini de alarak, 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkiine gitti. 3 genç arkadaşları Ümit Zangal'ın cesedinin yanında toplu olarak intihar etti.



EL SVAPLARI ALINDI

Toplu intihar eden gençlerin kesin ölüm sonucunu belirlemek için ellerinden svap izi alındı. El svap analiz raporu sonucunda gençlerin elinde barut artığı olup olmadığı tespit edilecek. Ayrıca gençlerin uyuşturucu kullanıp kullanmadıklarını belirlemek için kan testi yapıldı. Sonuç henüz netleşmedi. Kendisi ile aynı ismi taşıyan torunu Muarrem Zengin'i (20) kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan dede Muarrem Zengin (72) içini SABAH'a döktü.





Dede Zengin; "Hem adaşım hem torunumdu. Onu çok severdim. Benim gibi ömrü uzun olsun isterdim. Ama kaderi böyleymiş. Mekanı cennet olsun. Allah rahmet eylesin. Hala şoktayız. Üzgünüz. Ne olduğunu bilmiyoruz. Oğlum ile birlikte üzüm ticareti yaparlardı. Askere gitmeyi düşünüyordu. Önce paralı askerlik yapmayı düşündü. Sonra devlete faydası olsun diye 6 ay normal askerlik yapmaya karar verdi. Kız arkadaşı vardı. Askerden gelince evlenmeyi düşünüyordu. Nasip olmadı" dedi.

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