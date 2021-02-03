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Haberler Manisa Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı

'da köprü aşırı yağışa dayanamadı

'nın ilçesinde aşırı yağışlar nedeniyle İstasyon Mahallesi'nde bulunan köprü çöktü.

Soma'da köprü aşırı yağışa dayanamadı
İHA

03.02.2021, 13:17

Manisa'nın Soma ilçesinde iki gündür etkili olan sağanak yağmur hayatı olumsuz etkiledi. İstasyon Mahallesi'nde bulunan köprü aşırı yağışlar nedeniyle çöktü. Köprünün çöktüğü sırada üzerinde araç trafiği olmaması olası bir facianın da önüne geçti.

Olayın ardından Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ile AK Parti İlçe Başkanı Erol Saygılı gece saatlerinde taşkın meydana gelen Bakırçay üzerinde incelemelerde bulundu.



Devlet Su İşleri (DSİ) 2. Bölge Müdürlüğü ile irtibata geçen Başkan Tulup durumu bildirerek acilen önlem alınması çağrısında bulundu.

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