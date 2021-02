Manisa'daki 4 gencin 'ölüm' videosunun perde arkası ortaya çıktı

Manisa'nın Ahmetli ilçesinde ölü olarak bulunan 4 gençten 3'ünün intihar ettiği, ölmeden önce de video çekerek, ölenlerden Neşet Dalgın'ın kardeşi Mert Dalgın'a veda videosu gönderdikleri ortaya çıkmıştı. SABAH, intihar eden 3 arkadaşın "Seni yarı yolda bıraktık. Öbür tarafta görüşürüz" diyerek veda videosu gönderdiği Neşet Dalgın'ın (24) kardeşi Mert Dalgın'la (23) konuştu.



İşte başta cinayet olduğu düşünülen ancak kahreden intihar detayının ortaya çıktığı ölümlerle ilgili son olarak gündeme gelen 'ÖLÜM' videosunun perde arkası ve o gece yaşananlara dair son dakika açıklamaları;



VİDEONUN SIR PERDESİ ARALANDI

Videonun gönderildiği Mert Dalgın, "Videoyu izleyince alkollü oldukları için dalga geçiyorlar sandım. Eğlence olsun diye çektiklerini ve şaka yaptıklarını düşündüm. Bu yüzden videoyu o anda silmiştim. Ancak vefat haberleri gelince gerçek olduğunu anladım" dedi.





SÖZ VERMİŞLERDİ, 'YARI YOLDA BIRAKMAK YOK'

Onlar henüz hayatının baharındaydı. Ümit, Serkan, Muharrem, Neşet ve Mert... Her biri gencecik delikanlıydılar... Aynı mahallede büyüdüler, birlikte okula gittiler, birlikte gülüp, birlikte ağladılar... Can ciğer arkadaşlardı, yedikleri içtikleri ayrı gitmezdi. Hayalleri vardı; evlenip yuva kuracaklardı, çocukları olacaktı, her birinin bir ailesi olacaktı. Kendi kendilerine söz vermişlerdi, "Yarı yolda bırakmak yok" diye...



ACI HABER GELDİ

Ancak geçen pazar akşamı gelen acı haber şok etti. Manisa'nın Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde yaşayan gençlerden 4'ünün ormanlık alanda cesedi bulunmuştu. Ümit Zangal'ın (20) boynu kırılarak, kuzeni Serkan Zangal (23) ile Neşet Dalgın (24) ve Muharrem Zengin (22) ise av tüfeğiyle başlarından vurularak ölmüş haldeydi.



Olay yerinde yapılan inceleme ve el svaplarına göre; Ümit Zangal hayatını kaybettikten sonra kuzeni Serkan ile arkadaşları Neşet ve Muharrem'in başlarına ateş ederek intihar ettikleri ortaya çıktı.





BİZ GİDİYORUZ...

Gençlerin ölümünün ardından bir veda videosu ortaya çıktı. Serkan Zangal, Muharrem Zengin ve Neşet Dalgın'ın, Zengin'in babasına ait bağ evinde video çekip, Neşet'in kardeşi Mert'e gönderdikleri belirlendi.



"BİZ GİDİYORUZ KANKA!"

Ümit'in bulunmadığı görüntüde, gençler alkolün de etkisiyle "Dayım naber, nasılsın? Umarım iyisindir. Mert, kendine çok iyi bak kardeşim. Biz gidiyoruz. Seni seviyoruz kanka, kusura bakma, yapacaklarımız vardı. Biz seni yarı yolda bıraktık. Yapamadık birader" diyor. Zengin de "Öbür tarafta görüşürüz" diye sesleniyor.



1 YAŞ VAR ARAMIZDA

Kardeşi Neşet ve arkadaşlarını kaybetmenin şokunu yaşayan uzman çavuş Mert Dalgın, SABAH'la duygularını paylaştı. Suriye İdlib'te görev yapan Mert, "Neşet ile aramızda bir yaş var. Abim olur. Diğer üçü de çok yakın arkadaşım. Kardeşim gibiydi onlarda. Beni Cumartesi gecesi aramışlar.



"DALGA GEÇİYORLAR SANDIM"

Uyuyordum. Sabah saat 08.00 sıralarında uyandım. Telefonuma baktığımda Muharrem'den gelen o videoyu gördüm. Videoyu izlediğimde alkollü oldukları için dalga geçtiklerini düşündüm. Şaka amaçlı, eğlencesine bu videoyu çektiklerini sandım. O yüzden ilk anda videoyu sildim. Telefonla Neşet'i aradım. Ancak ulaşamadım. Daha sonra vefat haberleri geldi. Videonun veda için çekildiğini o zaman anladım" dedi.



"ŞOKTAYIM, İNANAMIYORUM"

Birbirleriyle çok yakın arkadaş olduklarını ve her birinin hayalleri olduğunu anlatan Mert Dalgın hala yaşadığı olaya inanamıyor: "Canlarına kıyacakları aklımın ucundan bile geçmedi. Hala şoktayım. İntihar ettiklerine inanamıyorum. Söz vermiştik birbirimizi yalnız bırakmayacaktık, her birimiz evlenip yuva kuracaktık. Abimle aramızda bir yaş bile yok. 2018'de askere gittim geldim. Sonra uzman çavuş oldum. Tam olarak ölüm nedenleri otopside belli olacak"



KIZ ARKADAŞLARI VARDI

Neşet Dalgın'ın eniştesi Ferhat Erel de, gençlerin ölümünün ardından şok yaşıyor. Her birinin yakın arkadaş olduklarını anlatan Erel, "Birbirleri ile çok iyi arkadaştılar. Hayalleri vardı, birbirlerine 'evlenip yuva kuracağız, yarı yolda bırakmayacğız birbirimizi' diye söz vermişlerdi. Bu yüzden videoda, Mert'e 'Seni yarı yolda bıraktık' diyorlar.



Yakın zamanda evlenmeyi düşünüyorlardı. Mert'e gönderdikleri videoyu savcılığa teslim ettik" diye konuştu.