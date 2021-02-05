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Haberler Manisa 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

5.2.2021

MANİSA'DA bir tarlada ölü bulunan 4 genç ile ilgili sır perdesi aralandı. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 4 genç, bir tarlanın kenarında ölü bulunmuştu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın ise av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri belirtildi.

İLKER UYAR

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