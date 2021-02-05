4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı

MANİSA'DA bir tarlada ölü bulunan 4 genç ile ilgili sır perdesi aralandı. Ahmetli ilçesine bağlı Kestelli Mahallesi'nde yaşayan 4 genç, bir tarlanın kenarında ölü bulunmuştu. Jandarma Genel Komutanlığı Kriminal Daire Başkanlığı'ndan beklenen kriminal rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na ulaştı. Soruşturmayı yürüten başsavcılık tarafından incelendiği öğrenilen raporda Ümit Zangal'ın uyuşturucudan öldüğü, Muharrem Zengin, Neşet Dalgın ve Serkan Zangal'ın ise av tüfeğiyle sırayla intihar ettikleri belirtildi.

İLKER UYAR