Haberler Manisa Minik bedeni daha fazla dayanamadı! Feci kazadan bir acı haber daha

Minik bedeni daha fazla dayanamadı! Feci kazadan bir acı haber daha

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde bir otomobilin iş makinesine çarptığı kazada sürücü ve eşi hayatını kaybederken, çiftin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 2 çocuğundan 1'i de tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.