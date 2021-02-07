Manisa’da feci kaza! Minik Ege'nin ailesi yok oldu

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde otomobilin iş makinesine çarptığı kazada, Mustafa Vurmaz ve eşi Sibel Vurmaz'ın (47) ardından çocukları Ege Tuna Vurmaz (8) da tedavi gördüğü hastanede kurtarılamadı. Ailenin geride kalan tek ferdi Ezgi Tuana Vurmaz'ın (12) ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü bildirildi.

İŞ MAKİNASINA ÇARPTI

Alınan bilgilere göre, feci kaza önceki gün akşam saat 20.00 sıralarında Salihli yolu Örnekköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Alaşehir'den Salihli yönüne giden Mustafa Vurmaz'ın kullandığı otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple önünde seyir halinde olan Mustafa K. (26) yönetimindeki iş makinesine çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil demir yığınına dönerken, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

CAN PAZARI YAŞANDI

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mustafa Vurmaz ile eşi Sibel Vurmaz'ın hayatlarını kaybettiği belirlendi. Araçta sıkışan çiftin çocukları Ege Tuna ve Ezgi Tuana Vurmaz ise itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. İki kardeş ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kardeşlerden Ezgi Tuana da dün saat 02.00 sıralarında doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ailenin geride kalan tek ferdi Ege Tuna'nın ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve durumunun ciddi olduğu bildirildi.

ACISI AYDIN'A DÜŞTÜ

Kazada hayatını kaybeden ailenin acısı Aydın'a düştü. Aslen Kuşadalı oldukları öğrenilen çiftin ve kızlarının ölüm haberi sevenlerini ve yakınlarını yasa boğdu. Öte yandan, olayın ardından iş makinesi operatörü Mustafa K'nın gözaltına alındığı öğrenildi.

İHSAN KARATAŞ