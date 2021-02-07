Sahte kimlikle tarla satan dolandırıcılar yakalandı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Yusuf K. (51) ve Mustafa S'nin (65) muhtelif illerde satılık tarla ve arsa gibi taşınmazları tespit ederek, gerçek sahiplerinin adına sahte kimlik düzenlediğini ve bu arazileri 3. kişilere vekalet verdiği emlakçı aracılığıyla sattığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Takibe alınan iki şüpheli, Y.Ç.'ye ait bir tarlayı Manisa'da bir kişiye 300 bin liraya satarken noterde suçüstü yakalandı. Üzerlerinden sahte kimlik ve ehliyet çıkan zanlıların toplam 1 milyon liralık dolandırıcılık yaptığı öğrenildi.

■ SERKAN ÖZCAN