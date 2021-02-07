Silah tutukluk yaptı polis engelledi

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde yaşayan Taşkın Bay (39), eski eşi Pınar Bakaç (37) ve nişanlısı Mehmet Üyücü (34) ile parkta karşılaşınca öfkesinden çılgına döndü. Bir anda kıskançlık krizine giren Taşkın Bay ile Mehmet Üyücü arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

SON ANDA ENGELLENDİ

Belinden silahını çıkartan Taşkın Bay, Üyücü'ye doğrultup ateş etmek istedi. Silahın tutukluk yapması üzerine yerden taş alan Üyücü, taşla Taşkın Bay'ın kafasına vurdu. Taşkın Bay kanlar içinde yerde kalırken, Üyücü ise silahı alarak Bay'a doğrulttu. Olay yerine gelen polisler, Üyücü'den silahı yere bırakmasını istedi. Polisler, uyarıları dikkate almayan Üyücü'nün eline tekme atarak silahı elinden düşürüp olası bir cinayeti önledi. Ardından 3 kişi gözaltına alındı. Bu sırada karakola götürülen Taşkın Bay ile Mehmet Üyücü arasında yeniden kavga çıktı. Üyücü'nün elinden düşürdüğü telefonda nişanlısının başka bir kadınla mesajlaştığını gören Pınar Bakaç da tartışma çıkardı. Üç kişinin birbirinden şikayetçi olduğu olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

■ KAZIM YÖRÜKCE