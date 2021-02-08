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Haberler Manisa Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

'nın ilçesinde, etkili olan fırtınada, yaklaşık 15 metre uzunluğundaki ağaç yola devrildi. Belediye ekiplerinin çalışmasının ardından devrilen ağaç yoldan kaldırıldı.

Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi
DHA

08.02.2021, 23:24

Alaşehir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan 15 metre uzunluğundaki Selvi ağacı fırtına nedeniyle saat 20.00 sıralarında devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.

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