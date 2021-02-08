Alaşehir'de fırtına nedeniyle ağaç devrildi

Alaşehir'de etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Ilgınköy Mahallesi yolu üzerinde bulunan 15 metre uzunluğundaki Selvi ağacı fırtına nedeniyle saat 20.00 sıralarında devrildi.

Devrilen ağaç nedeniyle yolun bir şeridi ulaşıma kapandı. İhbar üzerine bölgeye belediye ekipleri sevk edildi. Trafik bir süre tek şeritten sağlanırken, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerinin devrilen ağacı kaldırmasının ardından trafik normale döndü.