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Haberler Manisa Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor

'da hayatı olumsuz etkiliyor

'nın ilçesinde şiddetli yağmur ve hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şiddetli fırtınadan dolayı Bodrum-Datça arası feribot seferleri karşılıklı iptal edildi.

Bodrum'da fırtına hayatı olumsuz etkiliyor
DHA

08.02.2021, 18:29

Bodrum'da saatteki hızı 70 kilometreyi bulan fırtına ve lodos bölgede hayatı olumsuz etkiledi. Dün gece yarısından sonra etkisini artıran fırtına nedeniyle Kumbahçe Sahili'nde boyu 2 metreyi bulan dalgalar oluştu.

Sahile gelen bazı vatandaşlar, dalgaları cep telefonlarıyla görüntüledi. Olumsuz hava şartları nedeniyle balıkçılar denize açılmazken, rüzgarın etkisiyle oluşan dalgalar sahildeki işletmelerin balkonlarına kadar ulaştı. Bazı ahşap iskeleler, dalgaların çarpmasından dolayı zarar gördü.

Belediye yetkilileri ise, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmesi ile ağaç ve direk devrilmesi ihtimallerine karşı vatandaşları uyardı.

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