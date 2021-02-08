Manisa'da kaçak kazı yapan 6 kişi suçüstü yakalandı

Yunusemre ve Kula ilçelerinde kaçak kazı yapan 6 şüpheli suçüstü yakalandı.

Jandarma ekipleri tarafından yapılan çalışmada, Kula ilçesi Gökçeören Mahallesi'nde İ.G. (56) ve M.E. (36) ile Yunusemre'nin Ortaköy Mahallesi'nde N.Y. (47), E.K. (60), H.G. (47) ve E.Y'nin (55) kaçak kazı yaptıkları tespit edildi.

Suçüstü yakalanan şüphelilerin üzerinde 2 metal detektörü, 4 çapa, 1 tablet ve detektörlere ait malzemeler ele geçirildi.

Şüpheliler jandarmada yapılan işlemlerin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.