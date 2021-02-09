Manisa'da sobaya kolonya döken çocuk evi yaktı!

Alınan bilgiye göre, Kavaklıdere Mahallesi'nde yaşayan A.Ö. (14) evde annesiyle olduğu sırada, tutuşturmaya çalıştığı sobadaki kömürün üzerine kolonya döktü. Parlayan sobadan yayılan alevler nedeniyle A.Ö. yaralandı, evde de yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ambulansla Alaşehir Devlet Hastanesine kaldırılan A.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Evde yangın nedeniyle hasar oluştu.