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Haberler Manisa Alaşehir'de tehlikeli kalabalık! Vatandaşlar soluğu sokakta aldı

'de tehlikeli kalabalık! Vatandaşlar soluğu sokakta aldı

'nın ilçesinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki göstergeler kırmızıdan maviye dönmesiyle birlikte rehavete kapılan vatandaşlar soluğu dışarda aldı. Vatandaşların oluşturduğu kalabalık tedirgin etti.

Alaşehir'de tehlikeli kalabalık! Vatandaşlar soluğu sokakta aldı
İHA

10.02.2021, 10:28

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde "Hayat Eve Sığar" uygulamasındaki harita kırmızıdan maviye döndü. Getirilen kısıtlamalar sonrası her geçen gün korona virüs haritasındaki tablo olumlu seyretmeye başlarken, rehavete kapılan vatandaşlar da soluğu sokakta aldı.

Vaka sayılarının da azalmasıyla birlikte ilçedeki sevgi yoluna akın eden vatandaşlar tehlikeli kalabalıklar oluşturdu. Sosyal mesafe kurallarının hiçe sayıldığı Alaşehir'deki kalabalığı görüntüsü ise tedirgin etti.

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