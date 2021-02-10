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Haberler Manisa Manisa'da can pazarı! Lastiği patlayan işçi servisi devrilip alevlere teslim oldu

'da can pazarı! Lastiği patlayan işçi servisi devrilip alevlere teslim oldu

'nın ilçesinde, tarım işçilerini taşıyan servis minibüsü, lastiğinin patlaması sonucu devrildi ardından da alev alıp, yandı. Kazada 3'ü ağır 7 tarım işçisi yaralandı.

Manisa'da can pazarı! Lastiği patlayan işçi servisi devrilip alevlere teslim oldu

10.02.2021, 11:11 Güncelleme Tarihi: 10.02.2021, 11:18

Kaza sabah 08.00 sıralarında Manisa'nın Alaşehir ilçesi Alaşehir-Salihli karayolu Piyadeler Mahallesi mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Şakir Akkuş yönetimindeki 45 J 717 plakalı işçi servisi Salihli istikametinden Alaşehir istikametine seyir halindeyken lastiğin patlaması nedeniyle yola devrildi. Kaza sonrası minibüsten alevler yükselmeye başlarken, kazayı göreni vatandaşlar durumu ihbar etti.

Olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ekibi ile Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Minibüste bulunan 20 işçi olay yerine gelen ekipler tarafından araç içerisinden çıkarıldı. 20 işçiden 7'sinin yaralandığı kazada 3 kişinin de durumunun ağır olduğu öğrenildi. Yaralılar Salihli ve Alaşehir'deki hastanelere kaldırılırken Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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