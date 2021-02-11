Konuyla ilgili Manisa Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Kırkağaç ilçesine bağlı Gökçukur Mahallesi, korona virüs salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını önlemek amacıyla 10.02.2021 tarihi saat 16.00 itibariyle İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 10.02.2021 tarihli ve 02-03 sayılı kararı ile 10 gün süre ile karantina altına alınmıştır."
Kırkağaç'ta bir mahalle karantinaya alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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