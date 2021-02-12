Kadın mezarcıdan vatandaşlara çağrı: Evde kalın bize iş çıkarmayın

Sarıgöl'de 2 yıl önce mermer mezarcılığı işine başlayan 38 yaşındaki genç girişimci kadın Sibel Coşkun, "Eşimle ne iş yapalım derken birden aklımıza bu iş geldi. Bu işi yapabilirim dedim ve bu işi başladım. İşimi severek yapıyorum. Evimdeki işlere de engel olmuyor. İki yıldır bu işi yapıyorum. Ölenlerin yakınlarıyla da arkadaş oldum. Çok duygusalım, hem işimi yapıyorum, hem de geziyorum. Mezarları eşimle birlikte giderek yapıyorum. Kadınların çoğu bu iş zordur derler ama insan başına geçince yapamayacağı hiçbir iş yoktur." dedi.





"MASKENİZİ ÇIKARMAYIN DİYORUM"

Sarıgöllü mezarcı ustası kadın girişimci Sibel Coşkun, tüm dünyada pandemi haline gelen Covid-19 hakkında da vatandaşları uyarmak için "Evde kalın bize iş çıkarmayan' yazısını mezar taşının üzerine yazarak işyerinin her yerinden görülebilecek bir noktaya astı. Coşkun, "Maskelerinizi çıkarmayın, sosyal mesafeyi koruyun. Zorda kalmadıkça evlerinizden çıkmayın. Bizleri de zora sokmayın" dedi.





DÖKME KALIPLARA FİGÜRLER

Sarıgöllü kadın Mermerci ustası Sibel Coşkun, eline aldığı spreyle mermerlerin kıyılarına şekiller verdiğini, mezarların iş yerinde mermerleri ölçülerine göre kestikten sonra cıvatalarla kolay montajladıklarını, kalıp beton dökerek kolaylıkla mezarları eşiyle birlikte kurduklarını anlattı. Coşkun, "Bunlardan ayrı olarak da beton ile kalıpları olan aslan heykelleri, çiçek saksıları, bahçe çeşmeleri de yapmaktayız" dedi.