  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye şok ceza

'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye şok ceza

'da polis ekibinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan ve kovalamaca sonucu yakalanan ehliyetsiz sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden dolayı 10 bin 30 lira ceza uygulandı.

Manisa'da polisin dur ihtarına uymayan sürücüye şok ceza
AA

13.02.2021, 00:47

Şehzadeler ilçesi Yeni Harmandalı yolu üzerinden uygulama yapan polis ekipleri, Arif A'nın kullandığı 45 UE 236 plakalı otomobile "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayarak uygulama noktasından kaçan sürücü, polis ekiplerinin kovalamacası sonucu Alaybey Mahallesi Şeyfettin Bey Caddesi'nde yakalandı.

Ekiplerin yaptığı incelemede sürücü Arif A'nın 217 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı belirlendi.

Sürücü Arif A'ya sokağa çıkma kısıtlamasını ve trafik kurallarını ihlalden toplam 10 bin 30 lira para cezası uygulanırken, otomobil çekici ile yediemin deposuna götürüldü.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'da polisin "dur" ihtarına uymayan sürücüye şok ceza haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.