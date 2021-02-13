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'da gizemli şelale! Suyun nereden gelip nereye gittiği sır

'nın 'ndaki gizemli su kaynağının oluşturduğu şelale görenlerin ilgisini çekiyor. Kayalıkların arasından çıkan su kaynağı yaklaşık 10 metrelik bir şelale oluştururken düştüğü yerde su birikintisi oluşturmadan toprağa karışmasıyla dikkat çekiyor.

Manisa'da gizemli şelale! Suyun nereden gelip nereye gittiği sır
İHA

13.02.2021, 10:34

Manisa'dan Spil Dağı Milli Parkı'na çıkış yolunda At Alanına 10 kilometre mesafede 810 rakımlı Güvercin Kaya mevkisinde kayalıkların arasından çıkan 10 metrelik şelale oluşturan gizemli su kaynağı görenlerin ilgisini çekiyor.



Sadece kışın yağan aşırı yağmur ya da karların erimesi ardından kayalıkların arasından çıkan su, suyun fazlalığına göre, şelaleyi andıran doğal bir güzellik oluşturması yanında toprağın altında gizemli bir şekilde yeniden kaybolmasıyla vatandaşların ilgisini çekiyor.



Ailesiyle birlikte piknik amacıyla Spil Dağı Milli Parkı'na giden Hasan Şahin, kayalıkların arasından çıkan suyun yaklaşık 10 metreden aşağıya şelale şeklinde aktıktan sonra toprağın altında kaybolduğunu gördüklerini ve çok şaşırdıklarını söyledi. Şahin, "Yıllardır buraya geliyoruz, her zaman göremiyoruz, çok enteresan bir durum. Buradan geliyor ve birkaç metre içerisinde yeniden toprağın altında kayboluyor, çok enteresan bir şey. Bu yoldan yıllardır geçiyoruz ama ilk defa görüyorum burasını." diye konuştu.



Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü yetkilileri ise Güvercin Kaya mevkiinde kayalıkların arasından çıkan suyun her zaman görülemediğini, sadece kış aylarında aşırı yağmur ya da yağan karların eridiği dönemlerde şelale şeklinde görüldüğünü belirtti.

Öte yandan 2019 yılının Ocak ayında aynı bölgede 3 gün boyunca etkili olan sağanak yağış sonrası oluşan heyelan nedeniyle yol trafiğe kapatılmıştı.

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