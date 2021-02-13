TFF 1. Lig: Akhisarpor: 1 - Samsunspor: 4

Maçtan dakikalar:

6. dakikada Samsunspor atağında ceza sahası dışında topu alan Gökhan sağ çaprazdan güzel bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 0-1

23. dakikada Yasin'in ceza sahası dışından sert şutu Emircan'da kaldı.

49. dakikada Kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Kadir'in şutunu kaleci Nurullah son anda kornere çeldi.

52. dakikada Peter'in pasında ceza sahasında topla buluşan Toure'nin şutunu kaleci Nurullah kornere gönderdi.

56. dakikada Gökhan'ın pasında Djedje'nin 18 yayı üzerinden sert şutu üstten auta gitti.

61 .dakikada Yasin'in sağ kanattan ceza sahasına yaptığı yerden ortada Djedje boş pozisyonda topu ağlara gönderdi. 0-2

63. dakikada Kadir'in sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortada arkaya seken topu alan Sissoko iki rakibinin arasından geçerek kaleye gönderdiği şut direkten döndü.

70. dakikada Yasin'in pasında ceza sahasında topla buluşan Kerem, son çizgiye inerek yaptığı ortada Nadir'in kafa vuruşunda top az farkla auta gitti.

83. dakikada Nadir'in pasında ceza sahasında kaleciyle karşı karşıya kalan Yasin'in şutunu Emircan ayaklarıyla kornere çeldi.

84. dakikada Yasin'in pasında topla buluşan İlyas rakiplerini ekarte edip ceza yayı üzerinden kaleye gönderdiği şut filelerle buluştu. 0-3

88. dakikada Delarge'ın pasında ceza sahasında topla buluşan Bertuğ, düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 1-3

90+3. dakikada Yasin'in ceza sahası içinde Doğukan'ın müdahalesi ile yerde kalması sonucu hakem Burak Pakkan penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Yasin topu filelere gönderdi. 1-4



STAT: SPOR TOTO AKHİSAR BELEDİYE

Hakemler: Burak Pakkan xx, Hakan Karabalcık xx, Mehmet Akıncık xx

Akhisarspor: Emircan x, Semih x (Kemal dk. 68 x), Doğukan x, Göksu x, Kadir x, Keita x (Yavuz dk. 68 x), Sissoko x, Yusuf Cihat x (Mert dk. 88 ?), Toure x (Taku dk. 82 ?), Delarge x, Peter x (Bertuğ dk. 68 x)

Yedekler: Orhan, Enes, Berat, Gökmen, İbrahim

Teknik Direktör: Mesut Dilsöz

Yılport Samsunspor: Nurullah xx, Erkam xx, Boli xx, Yalçın xx, Kerem xx, Djedje xxx (Mücahit dk. 88 ?), Savicevic xx (Oğuz dk. 67 x), Yasin xxx, Gökhan xxx (Hamroun dk. 76 x), Burak x (İlyas dk. 46 xxx), Coureur xx (Nadir dk. 67 x)

Yedekler: Furkan, Veli, Yunus, Özcan

Teknik Direktör: Ertuğrul Sağlam

Goller: Bertuğ (dk. 88) (Akhisarspor), Gökhan (dk. 6), Djedje (dk. 61), İlyas (dk. 84), Yasin (dk. 90+5 pen.) (Samsunspor)

Sarı kartlar: Yusuf Cihat (Akhisarspor) Boli, Hamroun (Samsunspor)