  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Manisa'daki terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

'daki terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

'da terör örgütü 'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltı yapılan yerlerdeki aramalarda pompalı tüfek, mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

Manisa'daki terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı
AA

15.02.2021, 18:24

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında il genelinde hakkında gözaltı kararı verilen 7 kişinin adresine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

42 ilde PKK/KCK operasyonu!

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı, adreslerde yapılan aramalarda pompalı tüfek, kurusıkı tabanca ve bunlara ait mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi.

Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa'daki terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.