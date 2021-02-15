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Manisa'daki terör operasyonunda 7 şüpheli gözaltına alındı

Manisa'da terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin deşifresine yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı. Gözaltı yapılan yerlerdeki aramalarda pompalı tüfek, mermiler ile örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirildi. Zanlıların, emniyetteki işlemleri sürüyor.