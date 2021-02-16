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Bir aile yok oldu

Alaşehir’de aile içinde çıkan tartışma kanlı bitti. Annesinin babası tarafından öldürüldüğünü görünce çılgına dönen (22), babasını ve odada bulunan babaannesini tüfekle öldürdü. Kendisini ihbar eden genç, gözaltına alındı.

Bir aile yok oldu

16.2.2021

Manisa Alaşehir'de aile içinde çıkan kavga katliamla sonlandı. Çarıktekke Mahallesi'nde Süleyman Özcan (51), yemek yüzünden çıkan tartışmada eşi Raziye Özcan'ı (51) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Cinayete şahit olan Özcan çiftinin oğlu Hüseyin Özcan (22), babasına bıçakla saldırdı. Bir süre boğuştuktan sonra av tüfeğini alan Hüseyin Özcan, "Anama nasıl kıydın, madem analar ölüyor senin de ananın da bu dünyada yeri yok" diye bağırdıktan sonra önce babasını daha sonra aynı odada bulunan babaannesi Karanfil Özcan'ı (82) başlarından vurarak öldürdü.

KENDİSİNİ JANDARMAYA İHBAR ETTİ
Hüseyin Özcan'ın bir süre sonra kendisini ihbar etmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri ulştı. Kendisini bıçakla yaralayan Hüseyin Özcan, sağlık ekiplerince Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. Hastanede gözaltında tutulan Özcan "Babam bunu yapmayacaktı. Annemin ne günahı vardı! Hep babaannemin dolduruşu yüzünden kadına zulmetti" diyerek gözyaşlarına boğuldu.

Serkan ÖZCAN

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