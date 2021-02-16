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Manisa’da feci kaza: Otomobil yakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

Manisa’nın Gölmarmara ilçesinde bir otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.