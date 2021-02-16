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’da feci kaza: Otomobil yakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü

’nın ilçesinde bir otomobil ile yakıt tankerinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan otomobil sürücüsü olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralanan tanker sürücüsü hastaneye kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Manisa’da feci kaza: Otomobil yakıt tankeriyle çarpıştı: 1 ölü
İHA

16.02.2021, 17:29

Kaza saat 14.15 sıralarında Manisa'nın Gölmarmara ilçesine bağlı Hacıveliler Mahallesi Gölmarmara-Salihli çevreyolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre L.T. idaresindeki 45 RA 8801 plakalı yakıt tankeri ile İdris Eroğlu idaresindeki Renault Toros marka 77 AK 839 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle yakıt tankeri yan yatarken otomobil ise yolun kenarına savruldu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, 112 acil servis ekibiyle Manisa Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada otomobil içerisinde sıkışan sürücü İdris Eroğlu olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan tanker sürücüsü L.T. ise hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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