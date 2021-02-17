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Manisa'da yakalanan DEAŞ'lı bilgisayar korsanı çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda yakalanan ve terör örgütü DEAŞ üyesi adına bilgisayar korsanlığı yaptığı belirlenen Filistin uyruklu şüpheli hakim karşısına çıktı. Hacker olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına yazışmalar yaptığı saptanan H.A., tutuklandı. Zanlının Irak, Suriye ve Mısır'daki terör örgütü üyeleriyle de bağlantılı olduğu öğrenildi.