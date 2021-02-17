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Haberler Manisa Manisa'da yakalanan DEAŞ'lı bilgisayar korsanı çıktı

'da yakalanan 'lı bilgisayar korsanı çıktı

'nın Salihli ilçesinde bir eve yapılan operasyonda yakalanan ve terör örgütü üyesi adına bilgisayar korsanlığı yaptığı belirlenen Filistin uyruklu şüpheli hakim karşısına çıktı. olduğu ve ele geçirdiği sosyal medya hesaplarından örgüt adına yazışmalar yaptığı saptanan H.A., tutuklandı. Zanlının Irak, Suriye ve Mısır'daki terör örgütü üyeleriyle de bağlantılı olduğu öğrenildi.

Manisa'da yakalanan DEAŞ'lı bilgisayar korsanı çıktı
AA

18.02.2021, 00:39

İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Zafer Mahallesi'nde bir eve düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Filistin uyruklu Hamada A'nın (26) ifade işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Bir süre önce Kayseri'den Manisa'ya geldiği tespit edilen zanlının, DEAŞ adına bilgisayar korsanlığı yaptığı, sosyal medya hesaplarını ele geçirdiği kişilere ait özel bilgi ve belgeleri örgüt üyeleriyle paylaştığı belirlendi.

Zanlının ayrıca Irak, Suriye ve Mısır'daki terör örgütü üyeleriyle bağlantılı olduğu öğrenildi.

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