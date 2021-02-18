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Haberler Manisa Kötü koku üzerine ekipler harekete geçti! Şaşkına çeviren manzara...

Kötü koku üzerine ekipler harekete geçti! Şaşkına çeviren manzara...

zabıta ekipleri, mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine belirledikleri iki ayrı çöp evde temizlik yaptı. Evlerden yaklaşık 20 traktör çöp çıkarıldı.

Kötü koku üzerine ekipler harekete geçti! Şaşkına çeviren manzara...
İHA

18.02.2021, 12:48

Alaşehir Yeni Mahalle Mahallesi Rauf Denktaş Caddesi üzerinde Hasan B. ve Hacıbey Mahallesi Osmaniye Caddesi üzerinde bulunan Emrah Ç. adlı kişiye ait evde depolanan çöpler, çevreye kötü kokular yaymaya başlayınca çevredeki vatandaşların tepkilerine neden oldu.

Mahalle sakinleri, çöp evlerin çevreye kötü koku yaydığı gerekçesiyle Alaşehir Belediyesine şikayette bulundular. Zabıta ekipleri, beraberinde belediye temizlik işçileri ile birlikte belirlenen adreslere gitti.

Polis ekipleri, İlçe Sağlık Müdürlüğü ekiplerinin de katıldığı çalışmada, belediye temizlik işçileri evleri çöplerden temizledi. Her iki evden yaklaşık 20 traktör çöp çıktı. Ev sahiplerine de tekrarlanmaması için uyarı yapıldı.

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