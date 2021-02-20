  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

'nın ilçesinde, kontrolden çıkarak, çaya uçan otomobilin sürücüsü (32), hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü

20.02.2021, 09:17

Kaza, saat 16.00 sıralarında Kayalıoğlu Mahallesi, Çimbilik mevkisinde meydana geldi. Uğur Şen yönetimindeki 35 KA 8564 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu Gürdük Çayı'na uçtu. Kazayı gören çevredekiler, durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Yaralı sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Akhisar Mustafa Kirazoğlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Uğur Şen, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılmadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Çaya uçan otomobilin sürücüsü öldü haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.