  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Manisa Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı

’nın Kula ilçesinde seyir halindeyken kontrolden çıkarak devrilen motosikletin sürücüsü ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan diğer genç kazayı yara almadan atlatırken, ağır yaralı sürücü genç hayati tehlikesi nedeniyle ile Salihli Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı
İHA

20.02.2021, 19:45

Kaza, saat 12.15 sıralarında Kula ilçesine bağlı Körez Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enes Çırak (18) idaresindeki plakasız motosiklet, kontrolden çıktı.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği motosiklet devrilirken, sürücü Enes Çırak kafasına aldığı darbe ile ağır yaralandı. Motosiklette yolcu olarak bulunan O.S. (15) ise kazayı yara almadan atlattı. Kazayı görenlerin haber vermesi ile olay yerine gelen sağlık ekibi, ağır yaralı Çırak'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı.

Daha sonra Kula Devlet Hastanesi'ne kaldırılan genç, buradaki tedavilerinin ardından hayati tehlike nedeniyle ile Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada hemen ameliyata alınan Enes Çırak'ın beyin kanaması olduğu ve hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Kontrolden çıkan motosiklet devrildi: 1 ağır yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.