Yunus Emre, adının verildiği ilçede anılacak

UNESCO, vefatının 700'üncü yılı olması nedeniyle 2021 yılını Yunus Emre'ye adarken; Türkiye'de de 2021 yılı İstiklal Marşı, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli yılı ilan edildi. Ünlü Türk düşünürü Manisa'da ve adınının verildiği Yunusemre İlçesi'nde de anılacak. Yunusemre Belediyesi'nin bu yıl 6'ncısını düzenleyeceği Uluslararası Yunus Emre Günleri'nin yanı sıra ilde çeşitli organizasyonlar ve Türk düşünürüyle ilgili etkinlikler gerçekleştirilecek.

CÜNEYT HASÇELİK