Fırında kalan ekmeği barınağa bağışlıyorlar

Manisa Soma'da fırıncılık yapan Tuncay-Ayşe Sağlam çifti, fırında kalan ekmekleri Soma Belediyesi bünyesinde bulunan Hayvan Barınağına bağışlıyor.

Düzenli olarak barınağa yiyecek desteğinde bulunan çiftin duyarlı davranışlarından ötürü, Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından ödüllendirildi. Yardım Sever çift ile sohbet eden başkan Tulup, "Sağlam çiftine, sokak hayvanlarına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK