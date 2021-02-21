Düzenli olarak barınağa yiyecek desteğinde bulunan çiftin duyarlı davranışlarından ötürü, Belediye Başkanı Ali Tulup tarafından ödüllendirildi. Yardım Sever çift ile sohbet eden başkan Tulup, "Sağlam çiftine, sokak hayvanlarına göstermiş oldukları hassasiyetten ötürü teşekkür ediyoruz" dedi. ■ CÜNEYT HASÇELİK
Fırında kalan ekmeği barınağa bağışlıyorlar haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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