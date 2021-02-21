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Haberler Manisa Manisa Yunusemre’de öğrencilere EBA desteği

’de öğrencilere EBA desteği

'da Belediyesi, pandemi nedeniyle eğitim-öğretimden uzak kalan, internete ulaşım imkânı bulunmayan çocukları yalnız bırakmıyor.

Manisa Yunusemre’de öğrencilere EBA desteği

21.2.2021

Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde uzaktan eğitim imkânı bulunmayan çocuklar, oluşturulan sınıflarda uzaktan bağlantı ile derslerine katılım sağlayabiliyor. ■ CÜNEYT HASÇELİK
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