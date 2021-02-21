Yunusemre Belediyesi ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR) işbirliğiyle hayata geçirilen EBA Erişim Merkezi hizmet vermeye başladı. Merkezde uzaktan eğitim imkânı bulunmayan çocuklar, oluşturulan sınıflarda uzaktan bağlantı ile derslerine katılım sağlayabiliyor. ■ CÜNEYT HASÇELİK
Manisa Yunusemre’de öğrencilere EBA desteği haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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