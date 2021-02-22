Haberler Manisa Mezar taşları kırık halde bulunmuştu! Manisa'daki olayın nedeni belli oldu

Mezar taşları kırık halde bulunmuştu! Manisa'daki olayın nedeni belli oldu

Manisa'nın Turgutlu Yeni Kabristanlığında zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S., daha sonra serbest bırakıldı.