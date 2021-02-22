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Haberler Manisa Mezar taşları kırık halde bulunmuştu! Manisa'daki olayın nedeni belli oldu

Mezar taşları kırık halde bulunmuştu! 'daki olayın nedeni belli oldu

'nın Turgutlu Yeni Kabristanlığında zarar gören mezar taşlarının, bir sürücünün dalgınlığı sonucu gerçekleştiği ortaya çıktı. N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S., daha sonra serbest bırakıldı.

Mezar taşları kırık halde bulunmuştu! Manisa'daki olayın nedeni belli oldu
DHA

22.02.2021, 14:25

Olay, geçen cumartesi günü sabahı, Manisa Büyükşehir Belediyesi Turgutlu Yeni Mezarlığında meydana geldi. Kabristanlıktaki 4 mezarın taşı kırıldı. Mezarlık ziyaretine gelen vatandaşlar, sabah tahrip olan 4 mezar taşını fark etti.

Durum, mezarlık yetkililerine ve polise bildirildi. Çalışma yapan ekipler, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan araştırmada, kabristanlığa ziyaretine gelen N.S.'nin, bir anlık dalgınlıkla otomobiliyle tahribata yol açtığı belirlendi.

Polis ekipleri, ifadesine başvurulan N.S.'ye 'ibadethanelere ve mezarlıklara zarar verme' suçundan adli işlem uyguladı. N.S., daha sonra serbest bırakıldı.

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