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Haberler Manisa Manisa’da 700 bin TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

’da 700 bin TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

’nın ilçesinde polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 700 bin TL olan 552 gram metamfetamin ele geçirildi.

Manisa’da 700 bin TL değerinde metamfetamin ele geçirildi

23.02.2021, 15:50

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor. Bir ihbarı değerlendiren ekipler, S.D.'ye ait ikamete yaptıkları baskında evde ve S.Ö., Ö.T. ile C.I. adlı şahısların üst aramasında 552,48 gram metamfetamin, 1,94 gram esrar, 0,63 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 adet kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca fişeği ele geçirdi.

Gözaltına alınan 4 kişi, Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Salihli Adliyesine sevk edildi. Şüphelilerden S.D. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, S.Ö., Ö.T. ve C.I. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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