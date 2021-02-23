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'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

'nın ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 552 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
DHA

23.02.2021, 18:39

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında bir eve baskın yaptı.

S.D. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 552.48 gram metamfetamin, 1.94 gram esrar, 0.63 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Evdeki S.D., S.Ö., Ö.T. ve C.I. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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