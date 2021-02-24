Arpa yüklü TIR ters döndü: 2 ağır yaralı

Akılalmaz kaza, dün saat 23.40 sıralarında İzmir-Ankara D300 karayolu Esenyazı Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü TIR, Kula'dan İzmir yönüne seyir halinde olduğu sırada, henüz belirlenemeyen bir nedenle sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Kontrolden çıkan TIR, bir süre savrulduktan sonra takla atarak yolun sağ tarafından bulunan tarlada ters şekilde durabildi. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.





Kısa sürede olay yerine gelen Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Kula İtfaiye Amirliği ekipleri, TIR içerisinde sıkışan sürücü Hasan Gündüz ve TIR'da yolcu olarak bulunan İbrahim Çetiz(60) ise, itfaiye ekiplerinin 45 dakikalık çalışması sonucu sıkıştığı yerden kurtarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen 2 yaralı, Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.