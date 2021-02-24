Kendini çoban sanan kaz!

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor.
Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen kaz, çıkardığı seslerle sahibini uyarıyor. Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor" diye konuştu.
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