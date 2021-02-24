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Haberler Manisa Kendini çoban sanan kaz!

Kendini çoban sanan kaz!

Kendini çoban sanan kaz!

24.2.2021

Manisa'nın Alaşehir ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde hayvancılık yapan 68 yaşındaki Hasan Çalın'ın evinde beslediği kaz, koyunlara çobanlık yapıyor. Koyunlarla birlikte otlamaya giden 2 yaşındaki kaz, otladıktan sonra aynı ahıra girip yatıyor.

Koyunların yanına yabancı birisi yaklaştığı zaman saldırıya geçen kaz, çıkardığı seslerle sahibini uyarıyor. Koyunların sahibi 2 çocuk babası Hasan Çalın, yaklaşık 2 aydır koyunlarla birlikte otlamaya giden kazın koyunların yanına yabancı insan ve hayvan yaklaştırmadığını belirterek, "Koyunla güdülüyor, koyunla yiyor, koyunla yatıyor. Aynı damdan dışarıya çıkmıyor" diye konuştu.

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