Servis beklerken katili geldi!

Manisa'nın Salihli ilçesinde işe gitmek için servis bekleyen Semiha Peker (33), hakkında koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Turgutlu ilçesindeki bir tavuk fabrikasında işçi olarak çalışan 1 çocuk annesi Semiha Peker, dün sabah 07.00 sıralarında arkadaşları ile birlikte Şehitler Mahallesi'nde bulunan bir alışveriş merkezinin önünde servis beklemeye başladı.

OTOMOBİLİN CAMINDAN ATEŞ ETTİ

Bu esnada bir süre önce ayrıldığı erkek arkadaşı Yalçın Kocataş, otomobille gelerek, "Benden ayrılmak ölmek demektir. Bunu sana söylemiştim" dedikten sonra Peker'e camdan uzattığı tüfekle 4 el ateş etti. Kanlar içeresinde yere yığılan talihsiz kadın, arkadaşlarının çağırdığı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel bir hastaneye kaldırıldı. Genç kadın burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

ARAÇ BULUNDU, KATİL ARANIYOR

Sevgilisini katleden Yalçın Kocataş olayın ardından kaçarak izini kaybettirdi. Çevrede geniş güvenlik önemli alan ve kameraları tek tek inceleyen polis, Kocataş'ın kaçış yönünü tespit etti ve kullandığı 45 EL 605 plakalı otomobili Yılmaz Mahallesi, Gölmarmara yolu üzerinde terk edilmiş halde buldu. Otomobil içinde arama yapan polis, cinayette kullanılan tüfeği de arka koltukta buldu.

BİR SÜRE BİRLİKTE YAŞAMIŞLAR

CİNAYET sonucu hayatını kaybeden Semiha Peker ile katil Yalçın Kocataş'ın Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir süre birlikte yaşadıkları öğrenildi. Semiha Peker'in daha sonra ayrılarak Salihli'ye taşındığı ve Turgutlu ilçesindeki tavuk fabrikasında çalışmaya başladığı tespit edildi.

EMRE SAÇLI