Bu zincirler saadet getirmez!

Bu tür şebekelerin arttığına dikkat çeken Titan Saadet Zinciri'nin eski patronu Kenan Şeranoğlu, "Mantar gibi türediler. İnsanlar ayakkabı alırken bile üç gün düşünüyor, üç ayrı firmaya bakıp karar veriyorlar. Ama para kazanma hırsı ile şehvete kapılıp hemen paraları teslim ediyorlar. İranlı şirket gibi İstanbul başta olmak üzere Türkiye'de yatırım şirketi adı altında 'saadet zinciri' kuran yüzlerce şebeke var" dedi.

10 YIL HAPİSTE YATMIŞTI

16 bin kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 10 yıl cezaevinde yatan Kenan Şeranoğlu, İstanbul'da ortaya çıkan İranlı ailenin kurduğu ve büyük vurgun yaptığı saadet zinciri ile ilgili Yeni Asır'a özel açıklamalarda bulundu. Vatandaşları dolandırıcılara kanmamaları konusunda uyaran Şeranoğlu, "Birileri size yüksek kar payı vaat ediyorsa mutlak altında bir şey vardır. Lütfen saadet zinciri yalanlarına kanmayın. Kırın zincirleri çünkü bu zincirlerden size saadet falan gelmez" dedi.

FATİH ŞENDİL