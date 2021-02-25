Doğum gününde toprağa verildi

Manisa Salihli'de dün sabah saat 07.00 sıralarında servise bineceği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı Yalçın Kocataş (43) tarafından pompalı tüfekle öldürülen bir çocuk annesi Semiha Peker, gözyaşları arasında Sarıgöl'de toprağa verildi.

'GİTME ANNECİĞİM'

Otopsi işleminin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alınan Peker'in cenazesi, Sarıgöl ilçesi Ayan Mahallesi'ndeki evine getirildi. Peker'in cenazesi, doğum gününde, helallik alınması sonrası Pazar Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından ilçe mezarlığına defnedildi. Cenazede Semiha Peker'in annesi Şengül Peker güçlükle ayakta durdu. Anne Şengül Peker, kızının ardından "Kızıma nasıl kıydılar, gitti güzel kızım, bir daha gelmeyecek. Yavrum gidiyor, gitme anneciğim" diye ağıt yaktı.

'ŞİDDET SON BULSUN'

Semiha Peker'in ağabeyi Reşat Peker ise, "Televizyonlarda kadın cinayetleri ve kadına şiddeti izliyorduk. Başımıza geleceğini hiç düşünemedik. Canımdan can gitti. Bu katilin en kısa zamanda yakalanıp adalete teslim edilmesini istiyoruz. En ağır cezayı alması için elimizden geleni yapacağız. Artık kadına şiddet son bulsun" dedi.

KATİL HER YERDE ARANIYOR

Genç kadını katlettikten sonra kayıplara karışan Kocataş ise Salihli'de köşe bucak aranıyor. Cinayetin ardından otomobili ile Yılmaz Mahallesi'ne kaçan ve otomobilini Gölmarmara yolu üzerine bırakıp izini kaybettiren Kocataş için polis, çevredeki tüm güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, Kocataş'ın yaya olarak mı yoksa başka birisinin yardımı ile mi kayıplara karıştığını kamera görüntülerini inceleyerek ortaya çıkartacak.



BASKAN AKIN ISYAN ETTI

KORKUNÇ cinayete bir tepki de Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'dan geldi. Cinayete kurban giden Peker'in Turgutlu ilçesinde çalıştığını söyleyen Akın, "Acı haber bugün yanı başımızdan, Salihli'den geldi. Turgutlumuzda çalışan Semiha Peker, Salihli'de servis beklediği sırada koruma kararı aldırdığı eski erkek arkadaşı tarafından öldürüldü. Büyük umut ve hayallerle yeni yaşını kutlamaya hazırlanan Semiha kardeşimiz ne yazık ki erkek terörünün kurbanı oldu. Semiha Peker'e Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyorum" dedi.

Emre SAÇLI