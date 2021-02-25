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Haberler Manisa Yaralı annesini kaza yerinde bırakıp kaçtı

Yaralı annesini kaza yerinde bırakıp kaçtı

Yaralı annesini kaza yerinde bırakıp kaçtı

25.2.2021

MANİSA'NIN Turgutlu ilçesinde plakası öğrenilemeyen bir motosiklet sürücüsü, seyir halinde olduğu sırada direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet, şehirler arası yolda devrildi. Meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü ile annesi 45 yaşındaki Emine Ü. yaralandı. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, sürücü ortadan kayboldu.

KABURGALARINDA KIRIKLAR VAR

YARALI Emine Ü, sağlık ekipleri tarafından önce Turgutlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, daha sonra da kaburgalarında kırıklar oluştuğu için Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi'ne sevk edildi. Emine Ü'nün tedavisi sürerken, kazanın ardından annesini bırakarak kayıplara karışan sürücünün bulunması için polis ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

İLKER UYAR

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