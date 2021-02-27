Spil'deki Nurkadın ve Paşaini mağaraları turizme kazandırılacak

Endemik bitki zenginliği, yılkı atları ve bol oksijeniyle 1517 rakımlı Manisa Spil Dağı Milli Parkı içinde bulunan Nurkadın ve Paşaini mağaralarının turizme kazandırılması için çalışma başlatıldı. Spil Dağı Milli Park Müdürlüğü ile üniversiteler arasında başlatılan ortak çalışmayla mağaraların jeolojik oluşumları ve hangi çağda kullanıldıklarının tespiti yapılacak. Daha önceleri yaşam alanı olarak kullanılırken, günümüzde yaban hayvanlarının barınağı haline gelen Nurkadın ve Paşaini mağaralarının ziyarete açılarak, Spil Dağı'nın tanıtımına katkı sağlaması hedefleniyor.





'SPİL DAĞI'NIN TANITIMINA KATKI SAĞLAYACAĞIZ'

Mağaraların turizme kazandırılması için çalışmaların başladığını söyleyen Manisa Spil Dağı Milli Park Müdürü Halil Ernalçacı, "Spil Dağı'mız Manisa ve İzmir illeri arasında 1968 yılında ilan edilmiş bir milli park. Amacımız Spil Dağı'nı her türlü turizm, spor ve mevcut biyolojik bitki ve ağaç çeşitleriyle gelecek nesillere aktarmak.

Bu kapsamda Spil'de bulunan mevcut Paşaini ve Nurkadın mağaralarımızın tanıtılması için üniversitelerle ilgili yazışmaları yaptık. Çalışmaların ardından mağaraların jeolojik oluşumları ve hangi çağda kullandıklarını ortaya çıkaracağız. Paşaini ve Nurkadın mağaralarını turizme kazandırarak, en iyi şekilde Spil Dağı'nın tanıtımına katkı sağlayacağız" diye konuştu. Ernalçaçı, 2 mağaradan Paşaini'nde 1970'li yılların başında bir çobanın koyunları ile yaşadığının bilindiğini de söyledi.