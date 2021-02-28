Vatan için iki gözünü feda etti

Hepsinin ayrı bir hikayesi, ayrı bir kahramanlığı var. Bazıları vatan için canını feda etti, bazıları da gözünü, bacaklarını. Terörle mücadelenin kahramanlarından biri de Manisalı Gazi Selami Pazar. Daha 20 yaşında gencecik bir delikanlı iken PKK terör örgütüne karşı savaştı. Şu an 48 yaşında olan Selami Pazar, 1993 yılında Şırnak Silopi Görümlü Karakolu'nda PKK saldırısında gazi oldu.

ŞIRNAK'A GÖNÜLLÜ GİTTİ

Gazi Selami Pazar vatan sevdasını ve yaşadıklarını Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı. Askere gitmeden önce Manisa'da beyaz eşya servisinde çalışan Selami Pazar, acemi birliğini Alaşehir'de tamamladıktan sonra Tekirdağ'da usta birliğine katıldı. Güneydoğu'ya terörle mücadele için gönüllü giden Selami Pazar, "5 bin asker içinde atışlarda keskin nişancılıkta birinciliklerim vardı. Şırnak'a gitmeyi ben istedim. Özel time katıldığımda Şırnak Silopi'de keskin nişancı olarak görev yapıyordum" dedi.

SALDIRIYI HATIRLAMIYOR

Silopi Görümlü Karakolu'nda görev yaparken PKK'lı teröristlerin roket atarlı saldırısı olduğunu anlatan Gazi Selami Pazar, "O anı hiç hatırlamıyorum, sadece olaydan 20-25 gün öncesini hatırlıyorum. Nöbet anındaki saldırıda roket benim önüme düşmüş. Saldırıdan sonra 5 gün Şırnak'ta hastanede kaldım. Durumum çok kritik olduğu için beni Ankara Gata'ya gönderiyorlar. GATA'da 2 ay sonra kendime geldim" diye konuştu.

"EKSİKLİK HİSSETTİM"

Vurulduktan 2 ay sonra uyandığını belirten Gazi Pazar, "Uyandığımda bana ne oldu diye sorduğumu hatırlıyorum. O anda vücudumda eksiklikler hissettim. Vücudum tamamen yanıktı, yüzümün zaten yarısı yoktu. Sağ kulağım duymuyordu, sol kolum tamamen paramparça olmuştu. Doktorlara göre benim yürümem, duymam mucizeydi. İki gözümü de kaybettim. Tamamen yanıktım, kimse vücuduma dokunmuyordu, kömür gibiydim. Hastanede 3 yıl kaldım. Ama tedavilerim her zaman devam etti" ifadelerini kullandı.

"GÖREVE ABDEST ALIP GİDİYORDUM"

BÖLGEDE birçok çatışmaya girdiğini belirten Gazi Pazar, "PKK'nın en yoğun zamanlarıydı. Hatta bir çatışmada 52 terörist öldürdük. 5 saat aralıksız çatıştığımızı bilirim. Gazi olana kadar 25'e yakın çatışmaya katıldım. Göreve gideceğin zaman çatışmaya gireceğini kabulleniyorsun. Ölüme de hazırlanıyorsun. Ben görev bölgesine giderken mutlaka abdest alır da giderdim. Bu bizim için çok anlamlıydı. Şehit olmadan dönmem hissiyle göreve gidiyordum" dedi.

"KANAS LEYLA BENİ HEDEF ALDI, VURAMADI"

ASKERLİK döneminde yaşadıklarını anlatan Gazi Selami Pazar, "PKK'lı meşhur keskin nişancı Kanas Leyla vardı, onun ateşine maruz kaldım ama beni vuramadı. Keskin nişancı Kanas Leyla hedef aldı ama ayak terliklerimin arasından mermiler geçti. Devamlı bana ateş ediyordu. Bir keresinde de arkadaşlarımızı pusuya düşürmüşlerdi, onları kurtarmaya gittik. Arkadaşlarımızı kurtardık, 3 yaralımız vardı. Ama teröristleri temizlemiştik" diye konuştu.

"TERÖRÜN ÇİRKİN YÜZÜNÜ GÖRDÜK"

TERÖR örgütünün çirkin yüzünü o dönemde çok iyi gördüğünü dile getiren Gazi Selami Pazar, "O dönemlerde bölgede yaşayan köylerde 10 yaşla 50 yaş arasında kimse yoktu. Teröristler hepsini zamanla dağa kaldırmıştı. Minareden birliğimize ateş edilmişti. O kişiyi yakaladık. İmam olduğunu söyledi, dini tecrübesi de yoktu. Sahte imamdı. Ermeni olduğu ortaya çıkmıştı. Bu vatan hepimizin vatanı. Deseler ki 'gönüllü olarak askere git' yeniden giderim. Vatan sevgisi benim için çok farklı. Hiçbir zaman terörle uzlaşılmaz, terörle mücadele edilir. Terörün zihninde sadece öldürmek vardır. Hiçbir zaman hiçbir insana acımazlar. Ben şehitlik mertebesine ulaşamadım, gazilik onurunu kazandım. Şehit olmayı tabii ki isterdim" dedi.

YAŞAM AZMİNİ KAYBETMEDİ

YAŞAMA bağlanmak için durumunu kabullendiğini anlatan Gazi Selami Pazar, "Hayata adapte olmak için bu durumumu kabullendim. Gözlerim görmüyordu ama her şey vatan içindi. Ben kendimi böyle motive ettim. Yüzmeye başladım, yüzmede şampiyonluklar kazandım. Kendimi eğitime adadım. İlkokul mezunuydum. 5 yılda ortaokulu, liseyi bitirdim. Üniversiteye başladım, şimdi de üniversiteden açık öğretimden mezun olacağım" diye konuştu.

NERMİN UÇTU