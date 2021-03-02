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Haberler Manisa Bin 646 adet tarihi eser ele geçirildi

Bin 646 adet tarihi eser ele geçirildi

Bin 646 adet tarihi eser ele geçirildi

2.3.2021

MANİSA'NIN Salihli ilçesinde düzenlenen operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait toplam bin 646 parça tarihi eser ele geçirildi. Polis ekipleri tarihi eser kaçakçılığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler Selahattin D. (62) yönetimindeki otomobili İzmir-Ankara karayolu üzerinde durdurup arama yaptı. Aramada Roma ve Bizans dönemine ait bin 646 parça tarihi eser ile 17 bin 730 lira para ve 3 bin 450 dolar ele geçirildi. Şüpheli Selahattin D. hakkında adli işlem yapıldı.

■ EMRE SAÇLI

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