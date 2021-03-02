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Haberler Manisa Hayırsever çiftten Gördes'e Öğretmenevi

Hayırsever çiftten 'e

’nın ilçesinde yaşayan hayırseverler Emine ve çiftinin öğretmen evi olarak kullanılmak üzere hibe ettikleri binanın protokolü Manisa Valisi Yaşar Karadeniz başkanlığında imzalandı.

Hayırsever çiftten Gördes'e Öğretmenevi
İHA

02.03.2021, 18:02

Gördesli hayırseverler Emine ve İbrahim Koç, Gördes ilçesi Divan Mahallesinde sahibi oldukları arsa ve arsa üzerindeki zemin + 3 katlı binalarını öğretmen evi olarak kullanılmak üzere Milli Eğitime hibe etti.

Hibe protokolü, Vali Yaşar Karadeniz, hayırseverler Emin ve İbrahim Koç, Gördes Kaymakam Vekili Vali Yardımcısı Hayri Sandıkçı, Gördes Belediye Başkanı Muhammet Akyol, İl Milli Eğitim Müdürü Mustafa Dikici, İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Muhammet Çetin ve Gördes İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Coşkun Çelik'in katılımı ile Valilik Toplantı Salonunda imzalandı.
Yapılan hayrın kabul olması temennisinde bulunan Vali Karadeniz, hayırseverler Emine ve İbrahim Koç'a teşekkür plaketi takdim etti.

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