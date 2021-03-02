Manisa Dericiler Sitesi'nde, saat 13.30 sıralarında plastik maddelerin istif edildiği ve kimyasal maddelerin bulunduğu alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Alevlere itfaiye ekiplerinin müdahalesi sürerken, gökyüzüne yükselen siyah dumanlar şehrin birçok noktasından görüldü.
Manisa'da korkutan yangın! Dumanlar gökyüzünü kapladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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